В Мосгордуме предложили сделать парковки для беременных

В Москве могут создать специальные парковки для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет. С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева.

В Москве мужчина ударил беременную женщину во время ссоры из-за парковки

«Порой то, что для обычного человека кажется чем-то простым и даже элементарным, для будущей мамы может стать очень сложной задачей. А парковка машины, на мой взгляд, особый случай, особенно в условиях мегаполиса», — сказала она Агентству городских новостей «Москва».

По мнению депутата, парковки для женщин должны быть созданы возле социальных объектов, например, поликлиник, школ, аптек, магазинов. Однако возле развлекательных объектов они не нужны. «Я считаю, что это будет перебор», — отметила Батышева.

Она подчеркнула, что этот вопрос обязательно будет обсуждаться с горожанами.

23 января безработный житель столицы ударил беременную женщину, заявив, что она неправильно припарковала свой автомобиль. Полицейские задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».