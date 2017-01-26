Жители Башкирии смогут получить свой гектар земли на Дальнем Востоке

Федеральная служба Росреестра заключает соглашения с многофункциональными центрами «Мои документы» о приеме заявлений на получение в бесплатное пользование земельного участка на Дальнем Востоке. На данный момент подобные соглашения заключены в 80 субъектах нашей страны, в том числе и в Башкирии.

Напомним, что закон вступил в силу 1 июня 2016 года. Это постановление гласит о том, что каждый россиянин имеет право один раз получить в пользование гектар земли на определенной территории. Участок дается в пользование на пять лет, после чего его можно будет взять в аренду, либо получить бесплатно в собственность. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.