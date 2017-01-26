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09:51 (мск), источник: Zakon.kz

Вице-спикер Сената: Референдума не будет

После специального обращения главы государства насчет передачи части функций от президента к правительству и парламенту этот вопрос будет вынесен на всенародное обсуждение, а проведение референдума не предусматривается, заявил вице-спикер сената парламента РК, член рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти Сергей Громов, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Речь о референдуме на сегодня не стоит», — сказал он журналистам после пленарного заседания Сената.

По его словам, сегодняшние изменения в Конституции не затрагивают сами устои, не затрагивают социальные гарантии казахстанцев.

«Они носят характер упорядочивания полномочий. Те полномочия, которые президент передает, наоборот, способствуют тому, чтобы правительство на себя брало большую ответственность и, соответственно, могло принять необходимые меры, не оглядываясь на президента все время», — подчеркнул он.

«Рабочая группа по разграничению полномочий заседала, президент присутствовал на ее крайнем заседании. И принято решение, как вчера озвучил президент, на всенародном обсуждении опубликовать и получить обратную связь от населения, от юридического сообщества, от независимых организаций. Потом рабочая группа обобщит эти предложения. Хотя уже на сегодня известно, что более 30 полномочий президента будет передаваться правительству, это в рабочей группе прозвучало. И после обсуждения рабочая группа будет собираться, подготовит документ, и уже на утверждение президенту», — добавил С. Громов.

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