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10:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Спецкор об объявлении референдума по Приднестровью

Спецкор Голоса Столицы из Молдовы Сергей Цуркану сообщил, что громкие заявления президента Молдовы о референдумах пока не имеют никаких четких обоснований.

Источник: "РИА Новости" Украина

Президент Молдовы Игорь Додон собирается проводить референдум по вопросам Приднестровья. Также он заявляет о том, что необходимо для Приднестровского урегулирования найти единую позицию. И свое слово здесь должен сказать народ.

«Реинтеграция страны — это аспект национального значения. Решение должно быть общим, принято большинством населения путем референдума. Во время обсуждений мы выработаем то решение, которое нас удовлетворит, и с ним выйдем к народу, спросим у него с помощью референдума», — подчеркнул Додон.

Но неизвестно, дадут ли свое согласие представители Приднестровья на проведение такого референдума. Ведь они уже проводили референдум, на котором высказались за независимость от Молдовы. И более того, за присоединение к РФ. В Тирасполе никто не собирается пока обсуждать вопрос возвращения в состав Молдовы, о чем и сам Додон также говорит.

Также Додон требует проведения референдума, чтобы ему предоставили полномочия на роспуск парламента, проведение референдума, чтобы ему расширили полномочия и дали возможность назначать своих членов правительства. Также Додон обещает провести референдум, чтобы распустить этот парламент и провести досрочные парламентские выборы.

Есть хотя бы примерное представление, когда пройдут референдумы и как это все будет выглядеть, сообщил спецкор Голоса Столицы из Молдовы Сергей Цуркану.

«Если анализировать именно заявления Игоря Додона, нового молдавского президента, то, разумеется, у него есть право инициировать любые референдумы. Однако политическая система в Молдове сейчас такова, что сам Игорь Додон в этой государственной иерархии занимает примерно четвертое или пятое место. И любой референдум, который он инициирует, должен пройти через Конституционный суд, который по своим полномочиям выше президента в Молдове. Поэтому если Конституционный суд вынесет вердикт, что вот эти требования о референдуме не обоснованы, то референдума не будет».

«Что касается конкретно референдума, например, о Приднестровье, то, честно говоря, у меня или у других аналитиков, с которым я общался, пока это вызывает некоторое недоумение. Потому что, во-первых, на территории непризнанного Приднестровья проходило уже несколько референдумов, не так давно — о судьбе региона, где около 90% населения высказалось за независимость от Молдовы. С другой стороны, если будет общий референдум, и большинство граждан Молдовы, правобережья, проголосует за то, чтобы Молдова объединилась с Приднестровьем де-факто, то, что это будет? Возобновление каких-то военных действий? То есть тут абсолютно неясно и непонятно пока, какой референдум по поводу Приднестровья может быть. И часть аналитиков, конечно, считает, что сейчас просто идет подготовка к парламентским выборам уже. То есть своего рода агитация, — рассказал Сергей Цуркану.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в эфире ГС спрогнозировал, стоит ли ожидать продвижения в урегулировании Приднестровского конфликта в связи с приходом нового руководства в Кишиневе и Тирасполе.

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