Мэрия Омска расторгла контракты с 53 частными перевозчиками
Предприниматели провинились тем, что не заменили «ГАЗели» на большие автобусы.
Предприниматели провинились тем, что не заменили «ГАЗели» на большие автобусы.
Сегодня, 26 января, администрация Омска объявила, что департамент транспорта расторг договоры с рядом перевозчиков. Причина одна: предприниматели не заменили малогабаритные маршрутные такси, в которых можно перевозить не более 15 человек, на более вместительные автобусы.
Как уточнили Om1.ru в департаменте транспорта, с маршрутов снимут все «ГАЗели». Но автобусы побольше, обслуживающие те же самые маршруты, на линиях останутся.
Елена Горбунова,
— Условия договора не соблюдали 53 предпринимателя. Мы их неоднократно предупреждали, рассылали уведомления заказной почтой, но они своевременно не заменили подвижной состав, поэтому с ними расторгается договор.
Перевозчикам, которые не исполнили свои обязательства, департамент транспорта разослал уведомления. В тексте говорится, что с 1 марта 2017 года прекращается срок действия договоров, заключённых на микроавтобусы до 15 мест.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:
— Таким образом, с окончанием зимнего периода с городских дорог исчезнут 384 маловместительных автобуса. Для работы на освободившихся маршрутах, в соответствии с действующим законодательством, будут определены новые перевозчики с более современным и комфортным подвижным составом.
Весной с улиц Омска официально исчезнут маршрутки-«ГАЗели». Поэтому