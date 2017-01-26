Мэрия Омска расторгла контракты с 53 частными перевозчиками

Сегодня, 26 января, администрация Омска объявила, что департамент транспорта расторг договоры с рядом перевозчиков. Причина одна: предприниматели не заменили малогабаритные маршрутные такси, в которых можно перевозить не более 15 человек, на более вместительные автобусы.

Как уточнили Om1.ru в департаменте транспорта, с маршрутов снимут все «ГАЗели». Но автобусы побольше, обслуживающие те же самые маршруты, на линиях останутся.

Елена Горбунова, пресс-секретарь департамента транспорта:

— Условия договора не соблюдали 53 предпринимателя. Мы их неоднократно предупреждали, рассылали уведомления заказной почтой, но они своевременно не заменили подвижной состав, поэтому с ними расторгается договор.

Перевозчикам, которые не исполнили свои обязательства, департамент транспорта разослал уведомления. В тексте говорится, что с 1 марта 2017 года прекращается срок действия договоров, заключённых на микроавтобусы до 15 мест.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:

— Таким образом, с окончанием зимнего периода с городских дорог исчезнут 384 маловместительных автобуса. Для работы на освободившихся маршрутах, в соответствии с действующим законодательством, будут определены новые перевозчики с более современным и комфортным подвижным составом.