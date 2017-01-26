Радий Хабиров избран врио главы подмосковного Красногорска

Большинство депутатов городского округа поддержало кандидатуру бывшего замначальника Управления внутренней политики администрации Президента РФ, где он работал с 2009 года, а до этого пять лет руководил Администрацией Президента Башкортостана.

Красногорск — один из крупнейших муниципалитетов Подмосковья. В нем расположена часть органов госвласти. 26 февраля 2016 года было объявлено, что с 2018 года Красногорск станет административным центром Московской области.