Оппозиция Сирии отказалась от предложенного Россией проекта Конституции

Сирийская оппозиция отвергла проект Конституции страны, предложенный Россией во время межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль Ариди.

«Мы сказали им [русским], что единственный, кто имеет право писать Конституцию Сирии — это сирийский народ. Опыт Пола Бремера в Ираке (был полномочным представителем президента Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003—2004 годах — РБК.) вполне показателен: когда Конституция написана другой страной, она не будет работать», — сказал агентству Аль-Ариди в ходе телефонного разговора.

Обсуждать детали предложенного Москвой проекта он отказался.

Как сообщал ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к делегации вооруженной оппозиции, проект Конституции предлагает сирийцам избирать президента сроком на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Документ также предполагает перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента. Кроме того, в числе предложений России — создание курдской автономии. По данным «Интерфакса», проект Конституции отвергает шариат как источник права.