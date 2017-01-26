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10:15 (мск), источник: РБК

Оппозиция Сирии отказалась от предложенного Россией проекта Конституции

Проект Конституции Сирии, разработанный Москвой, не получил поддержки среди представителей оппозиции. Кроме того, повстанцы предостерегли Кремль от повторения ошибок, совершенных администрацией Буша-младшего в Ираке.

Источник: AP 2016

Сирийская оппозиция отвергла проект Конституции страны, предложенный Россией во время межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль Ариди.

«Мы сказали им [русским], что единственный, кто имеет право писать Конституцию Сирии — это сирийский народ. Опыт Пола Бремера в Ираке (был полномочным представителем президента Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003—2004 годах — РБК.) вполне показателен: когда Конституция написана другой страной, она не будет работать», — сказал агентству Аль-Ариди в ходе телефонного разговора.

Обсуждать детали предложенного Москвой проекта он отказался.

Как сообщал ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к делегации вооруженной оппозиции, проект Конституции предлагает сирийцам избирать президента сроком на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Документ также предполагает перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента. Кроме того, в числе предложений России — создание курдской автономии. По данным «Интерфакса», проект Конституции отвергает шариат как источник права.

Комментарии
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Можно подумать, что оппозиция каждый пункт будет согласовывать с сирийским народом. Я бы понял их, если бы они указали конкретно с чем они не согласны, другой вопрос. А так, избрание президента на 7 лет один раз - вполне разумно, да бы избавиться от диктаторов. Отвергать предложение, только потому что не вы его предложили- вот это глупость
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Виктор Гущин
Прошу простить за досадную оплошность: Конституция РФ предоставляет право "двойной президентской ходки" не два по пять, а два по шесть...
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эльшат мехтиев
Центр тяжести там Иран. И Иран и , Турция там главные игроки. Реки берут начало в Турции. Вода -главное в этом регионе. Религия (исламизм) не менее значимо. Путин тупо списывает там деньги, сворованные ещё 10 лет назад. Мы имеем 17 млн кв км и практически не освоенные. Не построено и 1 млн км хороших дорог против 7 млн в США.
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