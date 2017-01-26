Мэров на Среднем Урале лишают права голоса

«В контексте законодательства о главах муниципалитетов, право решающего голоса — это право председателя думы проголосовать еще раз, если голоса разделились поровну. К примеру, если в гордуме Екатеринбурга на заседание пришло 16 человек, 8 проголосовали “за”, 8 — “против”, то мэр имеет право проголосовать еще раз», — пояснил «Уралинформбюро» юрист Иван Кадочников.

Поправки в федеральном законодательстве исключают эту «привилегию» мэров, в связи с чем и внесена инициатива в ЗакСо.

Стоит отметить, что упразднение данной нормы нельзя назвать тяжелой потерей: за последние 5 лет необходимости в решающем голосе главы ни в одном муниципалитете области ни разу не возникало.