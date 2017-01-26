Локоть готовит мероприятия на годовщину Октябрьской революции для новосибирцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о подготовке мероприятий, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Возглавляет комитет по проведению праздника сам мэр. В оргкомитет также вошли специалисты музея города Новосибирска, Института истории СО РАН, новосибирского отделения Российского исторического общества.

С февраля по ноябрь в городе пройдет серия городских и районных мероприятий, посвященных годовщине Октябрьской революции. Мероприятия будут культурного, научно-просветительского и патриотического направлений.

Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска поручено организовать работу по привлечению благотворительных и спонсорских средств для организации памятных мероприятий плана.