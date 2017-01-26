Министром транспорта и связи Пермского края станет Николай Уханов

Напомним, Министерство транспорта было переименовано в министерство транспорта и связи 19 января этого года, так как получило полномочия краевого министерства информационного развития и связи.

По информации наших источников, приказ о назначении Николая Уханова будет подписан уже сегодня, 26 января. Также сегодня будет назначен глава краевого министерства сельского хозяйства. Кто именно займёт эту должность, источники не уточняют.

В городской администрации информацию о переходе Николая Уханова в краевую администрацию подтверждают. Однако потенциальных претендентов на должность Уханова пока не называют.