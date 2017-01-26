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10:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский инспектирует Златоуст и Кусинский район

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский продолжает инспектировать муниципальные образования региона — в четверг, 26 января, глава региона направился с рабочим визитом в Златоуст и Кусинский район.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе губернатора.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, в Златоусте Борис Дубровский посетит завод «СМАРТ» — один из крупнейших производителей семечек.

В Кусе глава региона побывает на трех предприятиях. Кроме того, губернатор оценит перспективы горнолыжного комплекса «Евразия».

В завершении визита Борис Дубровский проведет совещанием по социально-экономическому развитию Кусинского района.

Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский планирует в начале года посетить муниципальные образования области, чтобы проконтролировать исполнение данных ранее поручений и обозначить приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

«Мы хотели в начале года проехать максимальное количество самых разных территорий. Вместе с главами поставить задачи и отслеживать их исполнение, выделив соответствующие ресурсы», — отметил Борис Дубровский. Глава региона посетил уже Чебаркульский и Уйский районы, Южноуральск.

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