Борис Дубровский инспектирует Златоуст и Кусинский район

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе губернатора.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, в Златоусте Борис Дубровский посетит завод «СМАРТ» — один из крупнейших производителей семечек.

В Кусе глава региона побывает на трех предприятиях. Кроме того, губернатор оценит перспективы горнолыжного комплекса «Евразия».

В завершении визита Борис Дубровский проведет совещанием по социально-экономическому развитию Кусинского района.

Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский планирует в начале года посетить муниципальные образования области, чтобы проконтролировать исполнение данных ранее поручений и обозначить приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

«Мы хотели в начале года проехать максимальное количество самых разных территорий. Вместе с главами поставить задачи и отслеживать их исполнение, выделив соответствующие ресурсы», — отметил Борис Дубровский. Глава региона посетил уже Чебаркульский и Уйский районы, Южноуральск.