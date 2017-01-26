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11:11 (мск), источник: ТАСС

В Крыму проводится спецоперация против экстремистской «Хизб ут-Тахрир»

О каких-либо задержаниях в ходе оперативных мероприятий в Бахчисарае пока не известно.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым проводят спецоперацию в Бахчисарае против экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Правоохранители, в частности, ФСБ, проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению активистов “Хизб ут-Тахрир”. Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия.
Заур СмирновПредседатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений

По словам Смирнова, он пока не располагает информацией о задержаниях в ходе операции.

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Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей «Хизб ут-Тахрир», участвовавших в деятельности местных ячеек организации.

Двое из них уже осуждены в Ростове-на-Дону. Еще пятеро были взяты под стражу 13 октября 2016 года — это крымчанин Тимур Абдуллаев, а также Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмил Джемаденов, которые обвиняются по ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

О «Хизб ут-Тахрир»

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к «истинно исламскому образу жизни».

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В России «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка «Хизб ут-Тахрир» существовала в Крыму долгие годы, она была разрешена в «украинский период».

Комментарии
12
Хан Югры
Сейчас АБ, Мехтиев и Антошкин нам расскажут как кровавый Путин уничтожает крымских татар в Крыму. Начинайте!
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эльшат мехтиев
Это видать от оставшихся 96ти % голосовавших. А то 100% если объявишь, то неувязочки выходили бы...
Всем мил не будешь.
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Игорь Рогов
Сталин, выслал-бы опять.
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