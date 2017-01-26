В Крыму проводится спецоперация против экстремистской «Хизб ут-Тахрир»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым проводят спецоперацию в Бахчисарае против экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
Правоохранители, в частности, ФСБ, проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению активистов “Хизб ут-Тахрир”. Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия.
По словам Смирнова, он пока не располагает информацией о задержаниях в ходе операции.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей «Хизб ут-Тахрир», участвовавших в деятельности местных ячеек организации.
Двое из них уже осуждены в
О «Хизб ут-Тахрир»
«Хизб
В России «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.
В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка «Хизб ут-Тахрир» существовала в Крыму долгие годы, она была разрешена в «украинский период».
Всем мил не будешь.