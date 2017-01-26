В Крыму проводится спецоперация против экстремистской «Хизб ут-Тахрир»

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым проводят спецоперацию в Бахчисарае против экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Правоохранители, в частности, ФСБ, проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению активистов “Хизб ут-Тахрир”. Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия.

По словам Смирнова, он пока не располагает информацией о задержаниях в ходе операции.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей «Хизб ут-Тахрир», участвовавших в деятельности местных ячеек организации.

Двое из них уже осуждены в Ростове-на-Дону. Еще пятеро были взяты под стражу 13 октября 2016 года — это крымчанин Тимур Абдуллаев, а также Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмил Джемаденов, которые обвиняются по ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

О «Хизб ут-Тахрир»