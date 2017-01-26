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11:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Сочи

Свой рабочий день губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет сегодня в Сочи.

Вениамин Кондратьев посетит тренировочные площадки в Адлере и в Олимпийском парке, а также оценит стадион «Фишт». После осмотра губернатор проведет совещание о ходе подготовки к Кубку конфедераций в 2017 году и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кубок конфедераций пройдет за год до Чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017 году на стадионе «Фишт» состоятся четыре матча Кубка, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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