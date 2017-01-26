Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Сочи

Вениамин Кондратьев посетит тренировочные площадки в Адлере и в Олимпийском парке, а также оценит стадион «Фишт». После осмотра губернатор проведет совещание о ходе подготовки к Кубку конфедераций в 2017 году и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кубок конфедераций пройдет за год до Чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017 году на стадионе «Фишт» состоятся четыре матча Кубка, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.