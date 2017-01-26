Мэр Калининграда мечтает «все бросить» и уехать в белорусскую деревню

«У меня знаете сколько желаний по жизни? Очень много. Вообще все бросить и уехать реально в деревню. В Белоруссию к себе, в Беловежскую пущу я бы уехал, просто наслаждался жизнью. Я бы гулял по своему любимому лесу, который я очень хорошо знаю. Там дом остался. У меня весь план расписан, чего надо делать на пенсии», — сказал градоначальник.