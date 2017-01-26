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11:24 (мск), источник: Новый Калининград

Мэр Калининграда мечтает «все бросить» и уехать в белорусскую деревню

Мэр Калининграда Александр Ярошук в эфире радио «Комсомольская правда» признался, что мечтает «все бросить» и переехать в Белоруссию после выхода на пенсию.

«У меня знаете сколько желаний по жизни? Очень много. Вообще все бросить и уехать реально в деревню. В Белоруссию к себе, в Беловежскую пущу я бы уехал, просто наслаждался жизнью. Я бы гулял по своему любимому лесу, который я очень хорошо знаю. Там дом остался. У меня весь план расписан, чего надо делать на пенсии», — сказал градоначальник.

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