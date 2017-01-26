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11:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Закон о специальных инвестконтрактах приняло Заксобрание Нижегородской области

Закон о специальных инвестиционных контрактах приняло Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.

Специальный инвестиционный контракт — это одна из мер господдержки в рамках новой региональной госпрограммы развития промышленности. В рамках такого документа предполагается предоставление льгот. Так, инвесторы будут освобождаться от налогов на имущество и на прибыль (при доле выручки от проекта в общей доле выручки более 90%), а также — при принятии соответствующего решения на муниципальном уровне — от земельного налога. Требованиями для заключения такого контракта является капитализация более 750 млн рублей, создание не менее 30 рабочих мест с зарплатой, не ниже средней по области.

В ходе заседания комитета по бюджету и налогам ЗС НО 18 января первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов сообщил, что несколько компаний уже предварительно обратились в правительство с тем, чтобы обсудить возможности заключить специнвестконтракт. Это, в частности, «Транснефть», а также компания «Либхерр», которая, по информации замминистра, готова разместить в регионе еще одно производство в рамках специального инвестконтракта.

«Также мы предлагали провести по спецконтракту и организацию производства самолетов Ил-114 на заводе «Сокол», — отметил тогда Черкасов.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части предоставления налоговых льгот» был принят региональным парламентом в двух чтениях.

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