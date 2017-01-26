Судью Орджоникидзевского суда Перми досрочно лишили полномочий

Как сообщается на сайте краевого суда, квалификационная коллегия удовлетворила представление председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова о привлечении Дмитрия Кашина к дисциплинарной ответственности за неоднократное нарушение действующего законодательства и кодекса судейской этики, а также неоднократные нарушения им трудовой дисциплины.

Господин Кашин был назначен судьей Орджоникидзевского суда в марте 2005 года.