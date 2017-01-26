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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Судью Орджоникидзевского суда Перми досрочно лишили полномочий

Квалификационная коллегия судей Пермского края досрочно лишила полномочий судью Орджоникидзевского суда Перми Дмитрия Кашина.

Как сообщается на сайте краевого суда, квалификационная коллегия удовлетворила представление председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова о привлечении Дмитрия Кашина к дисциплинарной ответственности за неоднократное нарушение действующего законодательства и кодекса судейской этики, а также неоднократные нарушения им трудовой дисциплины.

Господин Кашин был назначен судьей Орджоникидзевского суда в марте 2005 года.

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