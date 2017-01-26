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11:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Чиновнику мэрии понадобилась помощь полиции в споре с общественницей

В красноярской администрации руководителя департамента имущества и земельных отношений Юрия Парыгина заблокировали в его рабочем кабинете. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Об инциденте в социальной сети Facebook сообщил депутат горсовета Аркадий Волков. По его словам, всё произошло утром в четверг, 26 января. «Захватчицей», как следует из опубликованного парламентарием видео, могла быть активистка из КРОО «Общаги».

На видео, которое Волков снял на свой телефон, видно, как он направляется в кабинет к Парыгину. В это время там находятся полицейские. Затем сам чиновник выходит к депутату и поясняет, что в 9:30 утра к нему пришла директор организации «Общаги» Ольга Суворова и не уходила до самого обеда.

Волков отмечает, что Парыгин, «судя по внешнему виду, физически не пострадал», и подчеркивает, что «все очень серьезно». По словам депутата, необходимо поднять вопрос об охране в мэрии города, так как непонятно, как получилось так, что «чиновник был взят в заложники».

Сама общественница рассказала, что пришла на прием, поскольку ее организация может лишиться кризисного центра на ул. Северо-Енисейская, 48. При этом сама женщина утверждает, что выход чиновнику она не блокировала.

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