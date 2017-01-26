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11:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев призвал областное правительство выйти из «зоны комфорта»

Губернатор Евгений Куйвашев нацелил правительство Свердловской области на совершение качественного рывка в работе для достижения лидерских позиций региона в экономике и социальной сфере. Об этом глава региона заявил сегодня на заседании областного кабинета министров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев проинформировал членов правительства об итогах своей рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Итоги 2016 года говорят о том, что экономика региона находится в устойчивом состоянии. В ведущих секторах фиксируется рост по сравнению с 2015 годом, есть позитивные тенденции в притоке инвестиций, реализации крупных инфраструктурных проектов, социальной сфере. По основным социально-экономическим показателям мы упрочили свои позиции в первой десятке российских лидеров. В этом статусе мы пребываем уже не первый год, и я считаю, что пришла пора выйти из этой “зоны комфорта”, поставить перед собой более высокую планку», — сказал губернатор.

Он напомнил, что основные задачи, стоящие перед областными властями, сформулированы в ранее опубликованной программной статье главы региона «Переломный момент».

Согласно ей, одно из направлений работы связано с таким сектором гражданского общества как социально ориентированные некоммерческие организации. Губернатор напомнил членам областного правительства о поручении президента РФ о поэтапном увеличении — до 10% — объема средств, направляемым некоммерческим организациям на региональные и муниципальные социальные программы.

Сегодня в Свердловской области зарегистрировано более 6 тыс. НКО. За последние два года более 300 из них получили государственную поддержку. Кроме того, НКО, работающие в социальной сфере, предоставляются в пользование государственное имущество и льготы при аренде недвижимости.

Правительство Свердловской области выполнило поручение главы государства о законодательном закреплении статуса «некоммерческая организация — исполнитель общественно-полезных услуг».

«Мы должны создать комфортную среду для всех категорий граждан, гарантировать жителям области высокое качество социальных услуг, а кто участвует в создании этой среды и предоставлении социальных услуг — властные структуры или некоммерческие организации — это уже вопрос второй. Партнерство с некоммерческими организациями — наша долговременная стратегия, реализуя которую мы не только добиваемся улучшения жизни уральцев, но и содействуем качественному росту гражданского общества, его развитию и укреплению», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, необходимо определить условия и результаты работы социально ориентированных НКО, провести обучение глав некоммерческих организаций для того, что бы их деятельность соответствовала этим требованиям. Особое внимание нужно уделить работе с НКО на муниципальном уровне.

Заместитель губернатора Павел Креков доложил о том, что по поручению главы региона утвержден план мероприятий по увеличению финансирования социально ориентированных НКО на 2016−2020 год. В этом году объем государственной таких организаций составит ориентировочно 130 млн руб., еще дополнительно 38,8 млн руб. запланировано выделить за областного бюджета в виде субсидий социально ориентированным НКО на оказание социальных услуг населению.

«Каждым ведомством социального блока определяются виды услуг, передаваемые для исполнения некоммерческому сектору, и механизм реализации поставленной задачи. Нам необходимо создавать для некоммерческих организаций реальную конкурентную среду», — сообщил вице-губернатор.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Благое дело» (городской округ Верх-Нейвенский) Вера Симакова, выступая на заседании правительства, поблагодарила губернатора Евгения Куйвашева и областные власти за поддержку, сотрудничество и создание благоприятной среды для работы НКО. По ее словам, с 2012 года организации направлено 12,8 млн руб. из областного бюджета на реализацию различных проектов. В настоящее время «Благое дело» рассчитывает получить статус «некоммерческой организации — исполнителя общественно полезных услуг» для выведения своей работы на новый уровень.

О результатах взаимодействия с региональными органами власти и бюджетными организациями рассказала также директор некоммерческого партнерства «Урал без наркотиков» Наталья Коссова. Организация в конце 2015 года выиграла грант министерства социальной политики Свердловской области на программу комплексной реабилитации наркозависимых. В течение прошлого года такая программа реализована. Кроме того, НП «Урал без наркотиков» сотрудничает с государственным наркологическим реабилитационным центром «Урал без наркотиков» и областным центром профилактики и борьбы со СПИД. По словам Натальи Коссовой, взаимодействие некоммерческой организации с областным правительством и государственными учреждениями показывает свою эффективность и результативность.

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