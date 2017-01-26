На Дону создан оргкомитет по подготовке к празднованию годовщины Великой Победы
25 января в донском правительстве был создан организационный комитет по подготовке к празднованию 72 годовщины Великой Победы.
25 января в донском правительстве был создан организационный комитет по подготовке к празднованию 72 годовщины Великой Победы.
Возглавил группу замгубернатора Вадим Артемов. Также число экспертов вошли главы областных органов исполнительной власти, представители силовых структур и председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Павел Гаврилко.
Добавим, по данным управления информационной политики правительства региона, такие комитеты создадут во всех муниципалитетах Дона. Их задачей станет координация деятельности при подготовке к 9 Мая.