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11:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону создан оргкомитет по подготовке к празднованию годовщины Великой Победы

25 января в донском правительстве был создан организационный комитет по подготовке к празднованию 72 годовщины Великой Победы.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Возглавил группу замгубернатора Вадим Артемов. Также число экспертов вошли главы областных органов исполнительной власти, представители силовых структур и председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Павел Гаврилко.

Добавим, по данным управления информационной политики правительства региона, такие комитеты создадут во всех муниципалитетах Дона. Их задачей станет координация деятельности при подготовке к 9 Мая.

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