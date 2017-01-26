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11:41 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове появилась новая политическая партия

Политическая жизнь Республики Молдова продолжает стремительно развиваться. А некоторые общественные и политические деятели видимо уже во всю готовятся к грядущим парламентским выборам.

Источник: Actualitati.md

После того, как сменился лидер, теперь изменилось и название показывают данные списка политических партий из Министерства юстиции.

Речь идет о Партии труда, которой ранее руководил Георге Сима, который сменил на посту лидера в мае 2016 года Марчела Дарие.

Согласно Минюсту, формирование изменило название на новое Политическая партия Фронт спасения Молдовы.

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