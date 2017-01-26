В Молдове появилась новая политическая партия

После того, как сменился лидер, теперь изменилось и название показывают данные списка политических партий из Министерства юстиции.

Речь идет о Партии труда, которой ранее руководил Георге Сима, который сменил на посту лидера в мае 2016 года Марчела Дарие.

Согласно Минюсту, формирование изменило название на новое Политическая партия Фронт спасения Молдовы.