В Молдове появилась новая политическая партия
Политическая жизнь Республики Молдова продолжает стремительно развиваться. А некоторые общественные и политические деятели видимо уже во всю готовятся к грядущим парламентским выборам.
Политическая жизнь Республики Молдова продолжает стремительно развиваться. А некоторые общественные и политические деятели видимо уже во всю готовятся к грядущим парламентским выборам.
После того, как сменился лидер, теперь изменилось и название показывают данные списка политических партий из Министерства юстиции.
Речь идет о Партии труда, которой ранее руководил Георге Сима, который сменил на посту лидера в мае 2016 года Марчела Дарие.
Согласно Минюсту, формирование изменило название на новое Политическая партия Фронт спасения Молдовы.