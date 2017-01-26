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11:57 (мск), источник: VN.RU

Губернатор Городецкий рассказал депутатам Заксобрания о перспективах области в 2017-м году

26 января сессия Законодательного собрания Новосибирской области одобрила отчет губернатора Владимира Городецкого о результатах деятельности регионального правительства. В своем докладе губернатор не только подвел итоги работы в прошлом году, но и обозначил перспективы развития региона в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

«Главной задачей 2016 года было обеспечение развития экономики региона, — сказал губернатор. — Мы видим механизм реализации этой задачи через новые точки роста. Это новые производства, инновационные проекты, технологии, которые конкурентоспособны по финальной части своей продукции на большой отрезок времени».

Владимир Городецкий пояснил, что в 2016 году правительство области в процессе поиска новых точек роста определило реальные проекты и инвесторов, которые готовы прийти на территорию региона.

«Мы видим новые рынки сбыта продукции, которая будет востребована как конкурентоспособная, — сказал губернатор. — Это лежит в основе программы реиндустриализации. Она активно воспринята федеральным центром и может быть предложена в качестве модели развития по всей России для нересурсодобывающих регионов. Не все ресурсы развития экономики находятся под землей. Наш ресурс — это наука, человеческий потенциал, инновационные проекты. Вторая составляющая развития экономики региона — это агропромышленный комплекс. Скромный прирост — 2,1%, но мы теперь видим, за счет чего он будет развиваться в 2017 году. За счет новых подходов в земледелии, удобрений и т. д.

Владимир Городецкий отметил, что точки роста экономики региона будут развиваться за счет инвестиций: «Да, бюджетная составляющая должна присутствовать, но как минимально создающая в качестве мотивации для инвесторов при вхождении на территорию. Это подготовка удобной инженерной инфраструктуры: то, что мы сейчас делаем ПЛП, в Технопарке, Биотехнопарке. Мы вкладываем бюджетные средства в развитие инфраструктуры, чтобы инвестор со своими проектами пришел на подготовленный земельный участок. В 2016 году был принят пакет законов по развитию инвестиционной привлекательности региона».

По итогам 2016 года, область перешла рубеж в триллион рублей валового продукта, произведенного во всех сегментах экономики Новосибирской области. «Мы постоянно находимся в числе 20-ти регионов России — суммарно по валовому продукту наряду с ресурсодобывающими регионами это хороший показатель, — сказал губернатор. —  Но в тоже время по валовому продукту, производимому на одного жителя региона, мы находимся гораздо ниже — на 40-ом месте. Наш задача — поднимать сегодня этот показатель».

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