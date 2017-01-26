Депутат Горнов поборется за пост главы Копейска

В настоящее время на конкурс заявился только 1 претендент — председатель правления общественного фонда инвалидов войны в Афганистане «Булат» Булат Ахметгаянов.

Заявки на конкурс принимаются до 30 января. Пакет документов также взял и бывший зампрокурора области Владимир Можин, который считается кандидатом от региональных властей. На момент публикации материала получить оперативный комментарий Владимира Горнова не удалось.

Политолог Александр Мельников уже назвал желание Владимира Горнова побороться за пост главы Копейска планом «Б» областных властей по выборам мэра города-спутника Челябинска.

«Теперь можно раскладывать разные политические пасьянсы. Расширяется пространство для диалога с городскими депутатами», — прокомментировал он.

Как ранее писал «ФедералПресс», пост главы города стал вакантным после ареста действующего главы города Вячеслава Истомина летом прошлого года.

На состоявшемся в декабре конкурсе решением депутатов был избран альтернативный кандидат бывший замначальник Уральского регионального центра МЧС РФ по противопожарной службе Валерий Устинов, победивший поддержанного региональными властями и.о. главы Владимира Бисерова, проработавшего более 10 лет в должности замглавы по социальным вопросам. Однако, новый мэр не продержался в кресле и двух недель и после серии скандалов с городской елкой и передачей собственности муниципального водоканала частной структуре в конце декабря сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. 18 января копейские депутаты объявили новый конкурс.