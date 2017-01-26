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11:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижний Новгород получил право устанавливать стоимость проезда в общественном транспорте

Мэрия уже разрабатывает так называемое «тарифное меню», в котором будут предусмотрены тарифы для разных категорий населения, а также для разного транспорта.

Нижний Новгород получил право устанавливать стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», который присутствует на заседании регионального парламента 26 января, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области единогласно проголосовали за передачи МСУ региона полномочий по установлению стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте.

Администрации муниципалитетов, в соответствии с законом, наделяются полномочиями по установке тарифов в рамках муниципалитета, тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам будут устанавливаться правительством Нижегородской области.

Ко II финальному чтению профильным комитетом по транспорту была одобрена поправка о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспорта, его владелец вправе изменить данный маршрут до устранения проблемы, но не более чем на 30 дней.

Депутаты в ходе заседания 26 января без обсуждений проголосовали за принятие проекта закона в финальном втором чтении.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации Нижнего Новгорода, пока назвать стоимость проезда невозможно. В настоящее время мэрия уже разрабатывает так называемое «тарифное меню», в котором будут предусмотрены тарифы для разных категорий населения, а также для разного транспорта. Однако себестоимость проезда на разном виде транспорта составляет 25−30 рублей.

Между тем, администрация заявила, что стоимость проезда на всех видах муниципального транспорта в Нижнем Новгороде планируется поднять одновременно.

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