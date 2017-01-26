Евросоюз стал ближе на 74%

А премьер Павел Филип отметил, что в прошлом году устранили ряд недочетов в Дорожной карте. Глава кабмина также заявил о необходимости разработки плана по информированию граждан о преимуществах Соглашения об ассоциации с ЕС.

По его словам, народ должен знать, что предусматривает документ. В то же время, он отметил необходимость активизации диалога с внешними партнерами, чтобы информировать их о мерах, предпринятых Кишиневом в процессе внедрения соглашения. Следующее заседание правительственной комиссии по евроинтеграции намечено на март.