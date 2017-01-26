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12:01 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь и Крым начали переговоры по определению границы между регионами

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Власти Крыма и Севастополя приступили к работе по определению границы между регионами.

Источник: Reuters

Об этом в ходе заседания правительства города в четверг заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«У нас с мертвой точки сдвинулось согласование границ с Республикой Крым», — сказал он.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко рассказал РИА Новости (Крым), что недавно по вопросу границ регионов состоялось совещание в Симферополе.

«Начали переговоры — провели совещание в Симферополе с министром строительства Крыма. На самом деле разночтений принципиальных нет, есть вопросы в двух местах — возле Ялтинского района и Бахчисарайского. Принципиально было принято решение, что оно будет проходить по границам кадастровых кварталов. Сегодня мы еще раз уточним, затрагивает это интересы Севастополя или нет, и будем дальше работать», — отметил чиновник.

По словам Моложавенко, очередная встреча с представителями Крыма состоится в ближайшее время.

«Для завершения этой работы должен быть отдельный контракт, потому что границы должны быть установлены в виде системы координатных поворотных точек, которые должны быть согласованы и поставлены на кадастровый учет. Тогда работа будет закончена. Сейчас это система переговоров между Крымом и Севастополем», — подчеркнул руководитель департамента архитектуры и градостроительства.

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