Челябинские депутаты предлагают освободить от наказания водителей за пересечение стоп-линии, но не всех

С такой инициативой выступил эсер Илья Бархатов на состоявшемся 26 января заседании Законодательного собрания.

В последнее время получила широкое распространение практика привлечения к ответственности водителей за пересечение стоп-линии на перекрестках, оборудованных камерами видеонаблюдения. Штраф за это нарушение составляет 800 рублей, повторное нарушение обойдется уже в пять тысяч рублей. Некоторые челябинцы уже не единожды получали «письма» счастья от ГИБДД. При внимательном рассмотрении видно, что водители просто не успевали вовремя среагировать на смену сигнала светофора и частично заезжали за стоп-линию.

Илья Бархатов обратил внимание коллег на то, что на светофорах, не оборудованных электронными табло с обратным отсчетом времени, водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться в нужный момент. «Таким образом, без намерения нарушить ПДД водитель может незначительно выехать за стоп-линию и получить штраф», — пояснял депутат.

Предлагается освободить водителя от административной ответственности за пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора в том случае, если место совершения правонарушения оборудовано системой фото- и видеофиксации, но не оборудовано светофором с обратным отсчетом времени.

Спикер Владимир Мякуш поддержал предложение, отметив, что в последнее время поступает много нареканий от водителей, которые ненамеренно и порой даже незаметно для себя пересекают стоп-линию и затем получают кучу штрафов. «Я уверен, что будет правильно, если мы выйдем с предложенной законодательной инициативой», — высказал свое мнение глава регионального парламента. Депутаты его поддержали.

Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Государственную Думу РФ. «Буду обращаться ко всем депутатам Госдумы избранным от Челябинской области с просьбой обратить внимание и поддержать законопроект», — подчеркнул Илья Бархатов.