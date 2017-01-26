МВД отсрочило штрафы за отсутствие временной регистрации

Обязательная временная регистрация граждан была введена в Казахстане с января этого года. Граждане, не проживающие по месту постоянной прописки, обязаны получить временную регистрацию по адресу фактического проживания.

Эта норма вызвала очереди и ажиотаж в Центрах обслуживания населения, а также подвергла критике чиновников. Казнет моментально отреагировал на нововведение шутками и мемами. Кроме того, несколько недель назад в ЦОНах скончались два человека, пришедшие за получением временной прописки.

«До середины марта не будут проводиться проверки регистрации и к административной ответственности никто привлекаться не будет. До середины марта есть время зарегистрироваться», — сказал Саинов на брифинге.

На прошлой неделе услуга по оформлению временной регистрации стала доступна в режиме онлайн.