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12:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

МВД отсрочило штрафы за отсутствие временной регистрации

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Казахстанцев до середины марта не будут штрафовать за отсутствие временной регистрации, сообщил начальник департамента миграционной полиции МВД Казахстана Серик Саинов.

Источник: Sputniknews.kz

Обязательная временная регистрация граждан была введена в Казахстане с января этого года. Граждане, не проживающие по месту постоянной прописки, обязаны получить временную регистрацию по адресу фактического проживания.

Эта норма вызвала очереди и ажиотаж в Центрах обслуживания населения, а также подвергла критике чиновников. Казнет моментально отреагировал на нововведение шутками и мемами. Кроме того, несколько недель назад в ЦОНах скончались два человека, пришедшие за получением временной прописки.

«До середины марта не будут проводиться проверки регистрации и к административной ответственности никто привлекаться не будет. До середины марта есть время зарегистрироваться», — сказал Саинов на брифинге.

На прошлой неделе услуга по оформлению временной регистрации стала доступна в режиме онлайн.

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