Подследственный Артем Богачев остается первым замминистра МУГИСО

Информацию о том, что Богачев все еще занимает высокий пост в министерстве Накануне.RU подтвердила пресс-секретарь МУГИСО Юлия Вершецкая.

Что касается возвращения Богачева к работе после выхода под залог, то как пояснила Вершецкая, «ранее, в рамках судебного заседания, он уже сделал заявление, что намерен написать заявление об отстранении его от выполнения служебных обязанностей на время следствия».

Напомним, почти все руководство МУГИСО проходит по делу о получении взяток и растрате. По версии следствия, руководству ведомства через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО, которая подозревается в растрате на сумму в 55 млн руб. при приобретении по заведомо завышенной цене указанных объектов недвижимости.

В деле фигурируют также сам бывший министр Алексей Пьянков и еще один его зам — Константин Никаноров.