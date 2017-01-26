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12:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Подследственный Артем Богачев остается первым замминистра МУГИСО

Подследственный Артем Богачев, недавно выпущенный судом под залог, по-прежнему является первым заместителем главы МУГИСО.

Источник: Nakanune.ru

Информацию о том, что Богачев все еще занимает высокий пост в министерстве Накануне.RU подтвердила пресс-секретарь МУГИСО Юлия Вершецкая.

Что касается возвращения Богачева к работе после выхода под залог, то как пояснила Вершецкая, «ранее, в рамках судебного заседания, он уже сделал заявление, что намерен написать заявление об отстранении его от выполнения служебных обязанностей на время следствия».

Напомним, почти все руководство МУГИСО проходит по делу о получении взяток и растрате. По версии следствия, руководству ведомства через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО, которая подозревается в растрате на сумму в 55 млн руб. при приобретении по заведомо завышенной цене указанных объектов недвижимости.

В деле фигурируют также сам бывший министр Алексей Пьянков и еще один его зам — Константин Никаноров.

Добавим, что после выхода Пьянкова сначала из СИЗО, а затем из-под домашнего ареста, он был назначен советником губернатора.

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