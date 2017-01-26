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13:39 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова теряет позиции в рейтинге всемирной демократии

Издание The Economist опубликовало результаты индекса всемирной демократии разных стран за 2016 год.

Источник: AP 2016

В этом рейтинге Молдова заняла 76 строчку, расположившись между Папуа Новой Гвинеей и Замбией. В этом году наша страна набрала 6,01 балла, откатившись сразу на 6 позиций по сравнению с прошлым годом.

Наша страна является последней в списке государств с несовершенной демократией и гибридным режимом.

В основе определения индекса стоят 5 критериев: свободные и правильные выборы, гражданские свободы, работа правительства, политическое участие и политическая культура.

Понятие несовершенная демократия характерно странам, в которых проходят свободные и правильные выборы, но не соблюдаются гражданские свободы, а также есть проблемы и по остальным критериям.

Стоит отметить, что с 2012 года наша страна скатилась с 67 строчки в рейтинге на 76 в 2016-ом.

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