Молдова теряет позиции в рейтинге всемирной демократии

В этом рейтинге Молдова заняла 76 строчку, расположившись между Папуа Новой Гвинеей и Замбией. В этом году наша страна набрала 6,01 балла, откатившись сразу на 6 позиций по сравнению с прошлым годом.

Наша страна является последней в списке государств с несовершенной демократией и гибридным режимом.

В основе определения индекса стоят 5 критериев: свободные и правильные выборы, гражданские свободы, работа правительства, политическое участие и политическая культура.

Понятие несовершенная демократия характерно странам, в которых проходят свободные и правильные выборы, но не соблюдаются гражданские свободы, а также есть проблемы и по остальным критериям.

Стоит отметить, что с 2012 года наша страна скатилась с 67 строчки в рейтинге на 76 в 2016-ом.