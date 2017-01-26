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13:04 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: государство очень рассчитывает на ученых

26 января, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Государство очень рассчитывает на ученых. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Хочу, чтобы вы понимали — будущее страны сегодня в ваших руках», — заявил Президент. Он также подчеркнул: «У нас нет геополитических амбиций, самое главное для нас — сберечь этот клочок земли. Все проблемы в связи с этим, как ни странно, лежат в сфере экономики. Экономика у нас абсолютно открытая. И нам надо ее сохранить в жесточайшей конкурентной борьбе. А конкуренции без науки не бывает».

Глава государства обратил внимание на тот факт, что в настоящее время белорусские технологии, продукция востребованы, но нужно смотреть вперед и двигаться дальше, расширять рынки сбыта. Президент коснулся состоявшихся визитов в Египет и Судан, основной целью которых было расширение поставок туда белорусской продукции и привлечение белорусских технологий. Александр Лукашенко пояснил, что имеются огромные возможности для экспорта в африканские государства технологий и продукции, широкого использования там белорусского опыта. И эти возможности необходимо активно использовать, чтобы не упустить время.

«У нас есть технологии, и они сегодня востребованы. Но завтра потребуются другие, новые технологии. Без науки ни у себя, ни на внешних рынках мы ничего сделать не можем. Именно поэтому такие высокие требования предъявляются к ученым», — подчеркнул президент.

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