Омские депутаты поддержали закон о назначении ответственных за допинг

Сегодня, 26 января на пленарном заседании Заксобрания был принят законопроект о контроле над употреблением допинга. Об этом рассказал депутат Владимир Половинко, глава профильного комитета областного парламента.

Проектом закона уточняются полномочия органов исполнительной власти, связанные с применением допинга, — отметил Половинко.

Законопроектом предусматривается назначение ответственных должностных лиц в региональных Министерстве спорта и Министерстве здравоохранения.

Тогда как спикер Владимир Варнавский разразился монологом, призвав парламентариев сконцентироваться на голосовании.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

— Я тут прочитал, что бегуна Усейна Болта лишили золотой медали. Я с содроганием думаю, что у нас будет с серебряными медалистками в Сочи. Это в целом мировая проблема.

Очевидно, спикер имел в виду Яну Романову и Ольгу Вилухину. В итоге депутаты поддержали законопроект.