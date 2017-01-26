Омские депутаты поддержали закон о назначении ответственных за допинг
В региональных Минспорта и в Минздраве появятся должностные лица, которые будут контролировать этот процесс.
В региональных Минспорта и в Минздраве появятся должностные лица, которые будут контролировать этот процесс.
Сегодня, 26 января на пленарном заседании Заксобрания был принят законопроект о контроле над употреблением допинга. Об этом рассказал депутат Владимир Половинко, глава профильного комитета областного парламента.
Проектом закона уточняются полномочия органов исполнительной власти, связанные с применением допинга, — отметил Половинко.
Законопроектом предусматривается назначение ответственных должностных лиц в региональных Министерстве спорта и Министерстве здравоохранения.
Тогда как спикер Владимир Варнавский разразился монологом, призвав парламентариев сконцентироваться на голосовании.
Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:
— Я тут прочитал, что бегуна Усейна Болта лишили золотой медали. Я с содроганием думаю, что у нас будет с серебряными медалистками в Сочи. Это в целом мировая проблема.
Очевидно, спикер имел в виду Яну Романову и Ольгу Вилухину. В итоге депутаты поддержали законопроект.