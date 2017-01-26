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13:18 (мск), источник: 365info.kz

Путин прокомментировал итоги Астанинского процесса

25 января Владимир Путин дал оценку результатам Астанинских переговоров по мирному урегулированию в Сирии (Астанинского процесса).

Источник: 365info.kz

На эту тему президент России говорил в ходе встречи с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II Бен Аль Хусейном, прибывшим в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина.

«Благодаря нашим общим усилиям процесс развивается на основе очень важного решения, которого удалось добиться, — прекращение боевых действий, прекращение огня между правительственными силами и вооружённой оппозицией, — цитирует Путина пресс-служба Кремля. — Считаю очень важным отметить, что участники процесса в Астане зафиксировали невозможность решения сирийской проблемы военным путём. И мы очень рассчитываем на то, что переговоры в Астане станут хорошей базой для продолжения этого переговорного процесса и в Женеве».

В свою очередь, Абдалла II заявил о полной поддержке Астанинского процесса Иорданией.

«Мы действительно полностью поддерживаем Астанинский процесс, который был начат в столице Казахстана. И хочу сказать, что мы благодарны России за её участие в этом процессе. Мы надеемся, что у всех сирийцев будет общее инклюзивное будущее. Надеемся, что переговоры будут продолжаться в разных форматах — в женевском и других», — сказал король.

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