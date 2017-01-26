Путин прокомментировал итоги Астанинского процесса
25 января Владимир Путин дал оценку результатам Астанинских переговоров по мирному урегулированию в Сирии (Астанинского процесса).
25 января Владимир Путин дал оценку результатам Астанинских переговоров по мирному урегулированию в Сирии (Астанинского процесса).
На эту тему президент России говорил в ходе встречи с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II Бен Аль Хусейном, прибывшим в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина.
«Благодаря нашим общим усилиям процесс развивается на основе очень важного решения, которого удалось добиться, — прекращение боевых действий, прекращение огня между правительственными силами и вооружённой оппозицией, — цитирует Путина
В свою очередь, Абдалла II заявил о полной поддержке Астанинского процесса Иорданией.
«Мы действительно полностью поддерживаем Астанинский процесс, который был начат в столице Казахстана. И хочу сказать, что мы благодарны России за её участие в этом процессе. Мы надеемся, что у всех сирийцев будет общее инклюзивное будущее. Надеемся, что переговоры будут продолжаться в разных форматах — в женевском и других», — сказал король.