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13:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский узнал все о семечках в Златоусте

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках рабочей поездки в Златоустовский городской округ побывал на заводе по производству семечек «Смарт», который пока работает в тестовом режиме.

Компания является одним из лидеров на российском рынке по производству и продаже жареных семечек, поставляет продукцию не только в регионы России, но также в Казахстан, Киргизию и Германию.

Глава региона осмотрел новый производственный корпус. На сегодняшний день проводятся пуско-наладочные работы. Новая производственная линия, строительство которой было начато в декабре 2015 года, оснащена современным оборудованием с высоким уровнем технологичности. На предприятии обеспечены комфортные условия работы для сотрудников, необходимая инженерная инфраструктура. Запуск линии запланирован на конец весны.

«Предприятие, при дальнейшем расширении производства, сможет воспользоваться региональными формами государственной поддержки», — отметил Борис Дубровский.

Новые мощности позволят в перспективе открыть еще две линии производства и соответственно в два раза увеличить объем выпускаемой продукции семечек «Джин» и «Белочка». Новые рабочие места получат около тысячи южноуральцев. Кроме того, производственный центр этой же компании расположен в Катав-Ивановске.

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