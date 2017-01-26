Борис Дубровский узнал все о семечках в Златоусте
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках рабочей поездки в Златоустовский городской округ побывал на заводе по производству семечек «Смарт», который пока работает в тестовом режиме.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках рабочей поездки в Златоустовский городской округ побывал на заводе по производству семечек «Смарт», который пока работает в тестовом режиме.
Компания является одним из лидеров на российском рынке по производству и продаже жареных семечек, поставляет продукцию не только в регионы России, но также в Казахстан, Киргизию и Германию.
Глава региона осмотрел новый производственный корпус. На сегодняшний день проводятся
«Предприятие, при дальнейшем расширении производства, сможет воспользоваться региональными формами государственной поддержки», — отметил Борис Дубровский.
Новые мощности позволят в перспективе открыть еще две линии производства и соответственно в два раза увеличить объем выпускаемой продукции семечек «Джин» и «Белочка». Новые рабочие места получат около тысячи южноуральцев. Кроме того, производственный центр этой же компании расположен в