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13:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Подозреваемый в коррупции главный архитектор Воронежа ушел в отставку

По версии следствия, Антон Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации».

Источник: РИА "Воронеж"

Главный архитектор Воронежа Антон Шевелев, обвиняемый в получении взятки, подал в отставку, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в четверг, 26 января. Глава города Александр Гусев подписал заявление.

Руководитель городского управления главного архитектора Антон Шевелев написал заявление об увольнении по собственному желанию, пояснили в пресс-службе мэрии. В администрации города чиновник не работает с 26 января.

Ленинский райсуд Воронежа отправил Антона Шевелева под домашний арест на два месяца — до 23 марта. Заседание по мере пресечения чиновнику, обвиняемому в получении взяток, прошло в среду, 25 января.

Чиновника задержали во вторник, 24 января. У Шевелева дома и в управлении главного архитектора прошли обыски. Антона Шевелева подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Дело возбудили по самой тяжкой коррупционной статье Уголовного кодекса — взятка в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки.

По версии следствия, Антон Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и банковскую карту. По данным СК, в общей сложности бизнесмены передали Антону Шевелеву 500 тыс. рублей за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

Компанию, представители которой якобы передавали деньги чиновнику, следствие не назвало. «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в деле может фигурировать ООО «ПСК “КРОиС”»: Антон Шевелев якобы получил деньги от директора фирмы Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. По данным издания, строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину. Колыхалин сообщил «Коммерсанту», что в 2015 году проект многоэтажки прошел все этапы согласований, однако больше года находится в стадии заморозки, и сейчас лишь рассматривается возможность продления разрешения на строительство. Депутат полностью отрицал «криминальные взаимоотношения» с главным архитектором Воронежа.

За день до возбуждения уголовного дела и задержания Антона Шевелева губернатор Воронежской области Алексей Гордеев раскритиковал работу управления главного архитектора. Поводом стало начало строительства кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1».

В тот же день Александр Гусев признал, что необходимость изменений в работе строительного блока мэрии давно назрела, и его ждет скорая реформа.

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