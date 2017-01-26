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13:28 (мск), источник: Tengrinews

«Мальчиками на побегушках» назвал местную полицию сенатор Бектаев

«Мальчиками на побегушках» назвал местную полицию депутат Сената Али Бектаев, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Поводом для таких заявлений стали письма областных маслихатов, которые заявляют, что для полноценной работы местной полицейской службы не создали должных условий.

«Они до сих пор работают лишь как одна из структур органов внутренних дел. Не могут принимать самостоятельного решения, не выдерживает критики их материально-техническое оснащение. Такие недовольства выражаются во время встреч в регионах», — заявил сенатор Али Бектаев, который, как все его коллеги-парламентарии, вернулся из поездки по регионам.

Сенатор подчеркнул, что все высказанные замечания обоснованны. В частности, по его данным, местная полиция Астаны, Южно-Казахстанской области и Атырау не имеет своих отдельных зданий. Такую же проблему испытывают, по словам депутата, более 800 участковых полицейских инспекций.

«Местной полицейской службе недостает свыше 2,5 тысяч автотранспорта, свыше 2,7 тысячи радиостанций, 2,6 тысячи компьютерной техники, 14 тысяч видеофиксаторов. Нынешняя местная полицейская служба полностью зависит от органов внутренних дел: и в кадровом вопросе, и в финансовом вопросе — нет самостоятельности. Они как “мальчики на побегушках”. И местные полицейские органы и их руководители связаны по рукам и ногам, не могут исполнять свои обязанности в полной мере», — заявил Али Бектаев.

Обращаясь с депутатским запросом на имя премьер-министра страны, сенатор предложил еще раз вернуться к вопросу об организации деятельности местной полицейской службы.

«Чтобы они имели свою материально-техническую базу, свой бюджет, базу, кадровый резерв. Руководители местной полиции должны получить возможность принимать на службу работников, увольнять, поощрять, применять дисциплинарные меры, присваивать воинские звания. Предлагаю принять меры по обеспечению местной полицейской службы личным составом свыше 25 тысяч человек, материально-технической базой и оборудованием. Принять самостоятельный закон о местной полицейской службе», — резюмировал депутат Бектаев.

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