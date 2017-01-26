«Мальчиками на побегушках» назвал местную полицию сенатор Бектаев

Поводом для таких заявлений стали письма областных маслихатов, которые заявляют, что для полноценной работы местной полицейской службы не создали должных условий.

«Они до сих пор работают лишь как одна из структур органов внутренних дел. Не могут принимать самостоятельного решения, не выдерживает критики их материально-техническое оснащение. Такие недовольства выражаются во время встреч в регионах», — заявил сенатор Али Бектаев, который, как все его коллеги-парламентарии, вернулся из поездки по регионам.

Сенатор подчеркнул, что все высказанные замечания обоснованны. В частности, по его данным, местная полиция Астаны, Южно-Казахстанской области и Атырау не имеет своих отдельных зданий. Такую же проблему испытывают, по словам депутата, более 800 участковых полицейских инспекций.

«Местной полицейской службе недостает свыше 2,5 тысяч автотранспорта, свыше 2,7 тысячи радиостанций, 2,6 тысячи компьютерной техники, 14 тысяч видеофиксаторов. Нынешняя местная полицейская служба полностью зависит от органов внутренних дел: и в кадровом вопросе, и в финансовом вопросе — нет самостоятельности. Они как “мальчики на побегушках”. И местные полицейские органы и их руководители связаны по рукам и ногам, не могут исполнять свои обязанности в полной мере», — заявил Али Бектаев.

Обращаясь с депутатским запросом на имя премьер-министра страны, сенатор предложил еще раз вернуться к вопросу об организации деятельности местной полицейской службы.