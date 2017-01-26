«Мальчиками на побегушках» назвал местную полицию сенатор Бектаев
«Мальчиками на побегушках» назвал местную полицию депутат Сената Али Бектаев, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мальчиками на побегушках» назвал местную полицию депутат Сената Али Бектаев, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Поводом для таких заявлений стали письма областных маслихатов, которые заявляют, что для полноценной работы местной полицейской службы не создали должных условий.
«Они до сих пор работают лишь как одна из структур органов внутренних дел. Не могут принимать самостоятельного решения, не выдерживает критики их
Сенатор подчеркнул, что все высказанные замечания обоснованны. В частности, по его данным, местная полиция Астаны,
«Местной полицейской службе недостает свыше 2,5 тысяч автотранспорта, свыше 2,7 тысячи радиостанций, 2,6 тысячи компьютерной техники, 14 тысяч видеофиксаторов. Нынешняя местная полицейская служба полностью зависит от органов внутренних дел: и в кадровом вопросе, и в финансовом вопросе — нет самостоятельности. Они как “мальчики на побегушках”. И местные полицейские органы и их руководители связаны по рукам и ногам, не могут исполнять свои обязанности в полной мере», — заявил Али Бектаев.
Обращаясь с депутатским запросом на имя
«Чтобы они имели свою