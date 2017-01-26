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13:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Первоуральск окончательно отказался от партсписков

На выборах гордумы.

Источник: УралИнформБюро

Первоуральская дума на заседании 26 января утвердила переход на мажоритарную систему выборов депутатского корпуса. Она предполагает голосование исключительно по округам, без партсписков. За внесение изменений в устав города проголосовали 24 из 25 присутствовавших депутатов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе думы.

Первоуральск стал первой ласточкой в новом политическом тренде, захлестнувшем города Среднего Урала. 17 января отмену голосования по спискам на публичных слушаниях поддержали горожане. Сейчас возвращение мажоритарной системы выборов активно обсуждается в других свердловских муниципалитетах.

Следующие выборы думы Первоуральска состоятся в сентябре 2017 года. В тот же день голосовать за депутатов будут жители еще 48 городов Среднего Урала, в 13 из них пока действует смешанная система выборов — по партийным спискам и округам.

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Первоуральск окончательно отказался от партсписков
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