Первоуральск окончательно отказался от партсписков
На выборах гордумы.
На выборах гордумы.
Первоуральская дума на заседании 26 января утвердила переход на мажоритарную систему выборов депутатского корпуса. Она предполагает голосование исключительно по округам, без партсписков. За внесение изменений в устав города проголосовали 24 из 25 присутствовавших депутатов, сообщили «Уралинформбюро» в
Первоуральск стал первой ласточкой в новом политическом тренде, захлестнувшем города Среднего Урала. 17 января отмену голосования по спискам на публичных слушаниях поддержали горожане. Сейчас возвращение мажоритарной системы выборов активно обсуждается в других свердловских муниципалитетах.
Следующие выборы думы Первоуральска состоятся в сентябре 2017 года. В тот же день голосовать за депутатов будут жители еще 48 городов Среднего Урала, в 13 из них пока действует смешанная система выборов — по партийным спискам и округам.