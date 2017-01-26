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14:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На 2 места в гордуме Екатеринбурга претендуют 19 человек

Документы подали лишь 11.

Источник: УралИнформБюро

«Единая Россия» подвела итоги праймериз по определению кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга. По округу № 8 победил Владимир Стругов — помощник депутата Заксобрания Игоря Володина, по № 14 — гендиректор колбасной фабрики «Хороший вкус» Михаил Смоляков, сообщает «Уралинформбюро».

Ранее со своими кандидатами определились остальные партии. Так, от ЛДПР выдвигаются предприниматели Григорий Вихарев (округ № 8) и Евгений Кеосьян (№ 14), от КПРФ — помощники депутатов Святослав Шуткин (№ 8) и Евгений Старокожев (№ 14), от «Справедливой России» — активисты Павел Андреев (№ 8) и Юрий Оносов (№ 14).

Всего на сегодняшний день на выборы заявились 19 человек. Из них только 11, в основном самовыдвиженцы, уже подали документы на регистрацию. Срок окончания приема заявок горизбиркомом истекает 27 января.

Довыборы в гордуму назначены на 18 марта. Проводятся они в связи с тем, осенью два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин перешел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина — на пост главы министерства культуры региона.

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