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13:56 (мск), источник: СуперОмск

Гребенщиков о конфликте с Фрикелем: …глупости!

Вице-губернатор Станислав Гребенщиков опроверг конфликт с заместителем министра строительства Александром Фрикелем.

Омские СМИ сообщают об очередных кадровых потерях в областном правительстве. Так, по информации «Нового Омска», замминистра строительства и ЖКК Александр Фрикель покидает свою должность якобы из-за столкновений интересов со Станиславом Гребенщиковым, курирующим ведомство.

В разговоре с корреспондентом «СуперОмска» Гребенщиков увольнение Фрикеля не подтвердил, однако конфликтные отношения опроверг.

«Да ну, глупости! Он у меня два раза в год в кабинете может быть. Поэтому этот вопрос лучше задать министру», — заявил Гребенщиков.

Заметим, что 25 января должна была состояться пресс-конференция по ремонту дорог с участием Фрикеля, но была отменена без объяснения причин.

Александр Фрикель занял пост заместителя министра строительства и ЖКК в ноябре 2015 года. До этого работал в должности первого заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Омска.

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