Президент России вручил государственную награду рабочему «Тяжмаша» Юрию Пушкину

Президент России Владимир Путин наградил слесаря-электромонтажника АО «Тяжмаш» из Сызрани Юрия Пушкина орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

«Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, на ратном поприще, в общественной деятельности заслужили высокую оценку Родины, — сказал глава государства. — Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может и миллионов людей, и это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты».

Владимир Путин отметил, что многие присутствующие в зале снискали авторитет не только как высококлассные специалисты, но и как талантливые наставники, и активно делятся богатейшим опытом, обучая новые поколения своему ремеслу. Среди них — электромонтажник Юрий Пушкин.

Юрий Федорович пришел на завод «Тяжмаш » в 1959 г. — в самом начале развития космической эпохи в стране и сразу стал работать над изделиями особого назначения для военных и космических целей. За время работы в цехе обучил профессии слесаря-электромонтажника несколько десятков человек, которые в настоящее время работают самостоятельно и успешно справляются с производственными заданиями. Юрий Пушкин является активным рационализатором, его инновационные решения легли в основу многих конструкторских разработок, которые привели к полному импортозамещению электрооборудования в производстве изделий специальной техники и продукции государственного назначения.

«Для меня это очень большая награда и очень важное признание заслуг, — рассказал орденоносец корреспонденту Волга Ньюс. — Получить орден из рук президента страны — очень почетно. Я работал на разных космодромах — Байконур, Плесецк, Куру, принимал участие в возведении космодрома “Восточный”. Вместе с президентом страны все мы очень радовались первому запуску с нового космодрома».