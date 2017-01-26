Михаил Шатилов сложил полномочия депутата Заксобрания Нижегородской области

Соответствующее постановление было одобрено депутатами ЗС НО. О том, чем он будет заниматься теперь, Михаил Шатилов пока рассказать не пожелал, отметив, что это станет известно в ближайшее время.

«Эта должность несовместима с должностью депутата. Отмечу, что из партии я никуда не ухожу. Как был в партии, так и остаюсь. И благодарю Владимира Вольфовича (лидер ЛДПР Владимир Жириновский — прим. НИА “Нижний Новгород”) за ту помощь, которую он мне всегда оказывал», — сказал Шатилов.

Напомним, на выборах в Заксобрание ЛДПР получила три мандата. Они достались Владиславу Атмахову и Никите Сорокину (Атмахов и Сорокин входили в «тройку» партии на выборах в ЗС НО — прим. НИА «Нижний Новгород»), а также депутату Заксобрания предыдущего созыва Михаилу Шатилову. Депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы № 22, которую он возглавлял.