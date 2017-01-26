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14:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Михаил Шатилов сложил полномочия депутата Заксобрания Нижегородской области

Михаил Шатилов (фракция ЛДПР) сложил полномочия депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.

Соответствующее постановление было одобрено депутатами ЗС НО. О том, чем он будет заниматься теперь, Михаил Шатилов пока рассказать не пожелал, отметив, что это станет известно в ближайшее время.

«Эта должность несовместима с должностью депутата. Отмечу, что из партии я никуда не ухожу. Как был в партии, так и остаюсь. И благодарю Владимира Вольфовича (лидер ЛДПР Владимир Жириновский — прим. НИА “Нижний Новгород”) за ту помощь, которую он мне всегда оказывал», — сказал Шатилов.

Напомним, на выборах в Заксобрание ЛДПР получила три мандата. Они достались Владиславу Атмахову и Никите Сорокину (Атмахов и Сорокин входили в «тройку» партии на выборах в ЗС НО — прим. НИА «Нижний Новгород»), а также депутату Заксобрания предыдущего созыва Михаилу Шатилову. Депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы № 22, которую он возглавлял.

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