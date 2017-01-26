Челябинское заксобрание заблокировало земельную инициативу Мухометьяровой

По ее словам, в настоящей редакции областного Устава отсутствует принцип приоритета в использовании земли, что фактически противоресит нормам федерального законодательства: «Ч.2 ст. 5 Устава рассматривает землю лишь как основу жизни населения проживающего в Челябинской области что фактически формирует потребительское отношение к земле. Не учитывая, что земля является неординарным объектом недвижимого имущества, так как одновременно представляет собой природный ресурс».
Ольга Мухометьярова предложила внести в ч.2 ст. 5 Устава области изменение, касающееся предоставления земельного участка: «В области устанавливается приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде».
Она также отметила, что формально Устав не входит в состав земельного законодательства, но может стать важным элементом нормативно-правового регулирования земельных отношений в регионе. Председатель комитета по законодательству, строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин предложил депутатам отклонить поправку.
«Принцип приоритета охраны земли — это только один из принципов, который сформулирован в Земельном кодексе. А всего там сформулировано 11 принципов. Почему-то мы берем 1 принцип и предлагаем внести в Устав области, — объяснил он. — У нас много красивых законов, мне например нравится “Декларация прав человека и гражданина”, из которых мы можем взять принципы и внести их в Устав. Но тогда Устав не будет Уставом, так как это будет воспроизведением других международных и федеральных норм. Кроме того, предлагаемый принцип заложен в Земельном кодексе и имеет прямое действие, так как это федеральная норма».