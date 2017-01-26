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14:25 (мск), источник: Om1.ru

Заместитель министра строительства и ЖКХ Фрикель уходит в отставку

Сам чиновник сейчас находится на совещании. Информацию о его уходе в облправительстве подтвердили.

Сегодня, 26 января, в СМИ появилась информация о вероятной отставке заместителя министра строительства и ЖКХ Омской области Александра Фрикеля. При этом анонимные информаторы ничего не сообщают о причинах ухода самого открытого чиновника ведомства.

Однако узнать официальные подробности не представляется возможным из-за кадровых проблем в ведомстве: прежний пресс-секретарь Тамара Дубинец ушла работать директором по маркетингу в медиахолдинг депутата Госдумы Андрея Голушко. А новый специалист приступит к работе только в понедельник, 30 января.

Тогда как анонимный источник Om1.ru в облправительстве подтвердил уход Фрикеля.

— Александр Фрикель действительно покидает пост заместителя министра строительства и ЖКХ. Это не слухи и не выдумки. Сейчас он находится на совещании в облправительстве, — пояснил собеседник нашего ресурса.

Отметим, что Александр Фрикель назначен заместителем министра строительства и ЖКК Омской области 13 ноября 2015 года. Именно ему достались многочисленные контрольные выезды на масштабный ремонт дорог в Омске в 2016 году. Также чиновник всегда охотно давал комментарии журналистам даже на самые скользкие темы.

До работы в облправительстве он работал заместителем директора департамента городского хозяйства Омска.

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