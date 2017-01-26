Заместитель министра строительства и ЖКХ Фрикель уходит в отставку
Сам чиновник сейчас находится на совещании. Информацию о его уходе в облправительстве подтвердили.
Сам чиновник сейчас находится на совещании. Информацию о его уходе в облправительстве подтвердили.
Сегодня, 26 января, в СМИ появилась информация о вероятной отставке заместителя министра строительства и ЖКХ Омской области Александра Фрикеля. При этом анонимные информаторы ничего не сообщают о причинах ухода самого открытого чиновника ведомства.
Однако узнать официальные подробности не представляется возможным
Тогда как анонимный источник Om1.ru в облправительстве подтвердил уход Фрикеля.
— Александр Фрикель действительно покидает пост заместителя министра строительства и ЖКХ. Это не слухи и не выдумки. Сейчас он находится на совещании в облправительстве, — пояснил собеседник нашего ресурса.
Отметим, что Александр Фрикель назначен заместителем министра строительства и ЖКК Омской области 13 ноября 2015 года. Именно ему достались многочисленные контрольные выезды на масштабный ремонт дорог в Омске в 2016 году. Также чиновник всегда охотно давал комментарии журналистам даже на самые скользкие темы.
До работы в облправительстве он работал заместителем директора департамента городского хозяйства Омска.