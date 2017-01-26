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14:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов посетил научно-внедренческое предприятие «БашИнком»

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 26 января в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил научно-внедренческое предприятие «БашИнком», специализирующееся на разработке и производстве современных эффективных биопрепаратов, биоактивированных и микробиологических удобрений, фунгицидов, инсектицидов для сельского хозяйства.

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Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

НВП «БашИнком» было основано в 1991 году. За более чем 25-летнюю историю компания прошла путь от идеи и производства на малых площадях до одного из ведущих биотехнологических предприятий России. Предприятие выпускает более 14,5 тысячи тонн биопрепаратов и биоактивированных удобрений в год. По словам директора «БашИнкома» Вячеслава Кузнецова, это превышает объёмы производства большинства биотехнологических предприятий России, бывшего СНГ и стран Европы, причем ежегодно рост производства компании достигает 30 процентов.

В настоящее время НВП «БашИнком» выпускает более 250 наименований биопродукции, которая применяется на площади более 4,5 млн га, в том числе на 350 тысячах га пахотных угодий Башкортостана. В числе крупных республиканских потребителей — СПК «Базы» (Чекмагушевский район), СПК «Салават» и «Дружба» (Стерлитамакский район), СПК «Урожай» и ООО «Салават» (Аургазинский район), СПК «Красная Башкирия» (Абзелиловский район). Биопрепараты и биоактивированные удобрения под брендом «БашИнком» пользуются спросом в более чем 60 регионах России, а также странах СНГ, Прибалтики, дальнего зарубежья. Ежегодно экспортируется более 300 тонн биопродукции.

Вячеслав Кузнецов рассказал, что на предприятии работают около 400 человек. Производственные базы расположены в Кумертау, Благовещенске и Уфе. Суммарный оборот составляет около 1 млрд рублей.

Глава республики ознакомился со всеми этапами производства, побывал в цехе глубинного культивирования, лабораториях физиологии растений, фитопатологии и селекции микроорганизмов, агрохимической и научно-производственной лабораториях, на складе хранения готовой продукции.

Директор предприятия рассказал, что на основе биопрепаратов и биоактивированных удобрений коллективом «БашИнкома» совместно с научно-исследовательскими институтами, аграрными вузами и сельхозпроизводителями России разработана экологическая высокоурожайная биотехнология — антистрессовое высокоурожайное земледелие (АВЗ). Она позволяет существенно повысить урожайность сельхозкультур в среднем на 15−25 процентов при значительном снижении производственных затрат даже в стрессовых условиях роста и развития растений. Кроме того, эта технология обеспечивает экологическую чистоту продукции.

— Ваша технология — прогрессивная, нужная и важная для сельского хозяйства, — сказал Рустэм Хамитов. — Вы стимулируете биологическую активность почвы, самих растений и достигаете нужного эффекта.

Руководитель региона обсудил с руководством «БашИнкома» перспективы развития предприятия, необходимость государственной поддержки, возможности масштабирования технологии АВЗ. Рустэм Хамитов особо поинтересовался результатами использования этой разработки сельхозпредприятиями республики, в частности, в ходе телефонного разговора с председателем СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района Раилем Фахрисламовым, который положительно оценил применение инновационной технологии.

Однако, по словам Вячеслава Кузнецова, сельхозпроизводители региона ожидают быстрого эффекта, тогда как полноценный результат можно получить только через два-три сезона. Кроме того, многие продолжают ориентироваться на традиционные удобрения, хотя экономический эффект и урожайность от использования технологии АВЗ гораздо выше. Глава республики отметил, что предприятию необходимо более тесно взаимодействовать с Министерством сельского хозяйства РБ и активнее внедрять биотехнологии в деятельность сельхозпредприятий.

— Ежегодно мы собираем около 3 млн тонн зерна. Если мы даже на 10 процентов увеличим урожайность, то получим дополнительно 300 тысяч тонн, а они на дороге не валяются, — подчеркнул Рустэм Хамитов.

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