В Краснодаре назначили 4 новых руководителей департаментов и управлений

Краснодар. 26 янв. — Новая Кубань. На заседании народных избранников присутствовал мэр краевой столицы Евгений Первышов. Он подчеркнул, что к управлению городом приходят молодые, но опытные люди.



Так, директором департамента городского хозяйства и ТЭК стал Владислав Белый, который до этого был заместителем руководителя этого департамента.



Департамент муниципальной собственности и городских земель возглавит Андрей Василенко, экс-заместитель главы Тахтамукайского района Адыгеи.



Руководителем департамента строительства стал Максим Карпенко, бывший начальник ФГБУ «Азово-Донское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» в Ростове-на-Дону.



Начальником управления муниципального контроля по согласованию с депутатами назначен Александр Журавлев, в последнее время работавший в ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» на посту директора.



В целях оптимизации и сокращения расходов на содержания аппарата мэрии решено было ликвидировать управление финансового контроля. Его функции переложили на контрольно — ревизионный отдел в составе департамента финансов.