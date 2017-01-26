В Краснодаре назначили 4 новых руководителей департаментов и управлений
Кандидатуры чиновников утвердили депутаты городской Думы.
Кандидатуры чиновников утвердили депутаты городской Думы.
Краснодар. 26 янв. — Новая Кубань. На заседании народных избранников присутствовал мэр краевой столицы Евгений Первышов. Он подчеркнул, что к управлению городом приходят молодые, но опытные люди.
Так, директором департамента городского хозяйства и ТЭК стал Владислав Белый, который до этого был заместителем руководителя этого департамента.
Департамент муниципальной собственности и городских земель возглавит Андрей Василенко,
Руководителем департамента строительства стал Максим Карпенко, бывший начальник ФГБУ «Азово-Донское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» в
Начальником управления муниципального контроля по согласованию с депутатами назначен Александр Журавлев, в последнее время работавший в ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» на посту директора.
В целях оптимизации и сокращения расходов на содержания аппарата мэрии решено было ликвидировать управление финансового контроля. Его функции переложили на контрольно — ревизионный отдел в составе департамента финансов.