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14:43 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре назначили 4 новых руководителей департаментов и управлений

Кандидатуры чиновников утвердили депутаты городской Думы.

Источник: Reuters

Краснодар. 26 янв. — Новая Кубань. На заседании народных избранников присутствовал мэр краевой столицы Евгений Первышов. Он подчеркнул, что к управлению городом приходят молодые, но опытные люди.

Так, директором департамента городского хозяйства и ТЭК стал Владислав Белый, который до этого был заместителем руководителя этого департамента.

Департамент муниципальной собственности и городских земель возглавит Андрей Василенко, экс-заместитель главы Тахтамукайского района Адыгеи.

Руководителем департамента строительства стал Максим Карпенко, бывший начальник ФГБУ «Азово-Донское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» в Ростове-на-Дону.

Начальником управления муниципального контроля по согласованию с депутатами назначен Александр Журавлев, в последнее время работавший в ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» на посту директора.

В целях оптимизации и сокращения расходов на содержания аппарата мэрии решено было ликвидировать управление финансового контроля. Его функции переложили на контрольно — ревизионный отдел в составе департамента финансов.

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