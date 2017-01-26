В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы
Собрание представителей Волжского района объявило конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Кандидаты смогут подать свои документы с 25 января по 13 февраля.
Собрание представителей Волжского района объявило конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Кандидаты смогут подать свои документы с 25 января по 13 февраля.
Напомним, пост руководителя муниципалитета стал вакантным после того, как в декабре прошлого года глава района Александр Баландин возглавил министерство строительства Самарской области.
Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен заместитель главы района Андрей Маслов.
Собрание представителей назначило членов конкурсной комиссии по выбору главы района. Среди них — председатель собрания представителей района, депутат от сельского поселения