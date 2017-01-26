Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о позиции Путина
В Госдуме призвали не церемониться с Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Украина объявит дефолт»: эксперт называет условия
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
8«Женский марш» против Трампа
16:56 (мск), источник: Volga News

В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Собрание представителей Волжского района объявило конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Кандидаты смогут подать свои документы с 25 января по 13 февраля.

Напомним, пост руководителя муниципалитета стал вакантным после того, как в декабре прошлого года глава района Александр Баландин возглавил министерство строительства Самарской области.

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен заместитель главы района Андрей Маслов.

Собрание представителей назначило членов конкурсной комиссии по выбору главы района. Среди них — председатель собрания представителей района, депутат от сельского поселения Подъем-Михайловка Александр Ядринцев, депутат собрания представителей района от сельского поселения Дубовый Умет Александр Каширин, который также является и.о. начальника ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». В конкурсную комиссию также назначены депутат от сельского поселения Дубовый Умет, генеральный директор МУСПП «Первомайский» Алексей Лудцев, глава сельского поселения Курумоч Олег Катынский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коллектору, сломавшему должнику ногу, дали два года
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Советник президента Клименко предложил ограничить в РФ интернет
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Самое маленькое жилье в Москве подешевело на 10%
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь