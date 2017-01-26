В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Напомним, пост руководителя муниципалитета стал вакантным после того, как в декабре прошлого года глава района Александр Баландин возглавил министерство строительства Самарской области.

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен заместитель главы района Андрей Маслов.