В облправительстве официально подтвердили отставку Фрикеля
Замминистра строительства и ЖКК уволился по собственному желанию.
Замминистра строительства и ЖКК уволился по собственному желанию.
Как сообщил «СуперОмску» начальник главного информуправления региона Станислав Сумароков, Александр Фрикель ушел в отставку по собственному желанию. Документы о его увольнении находятся на оформлении.
Ранее в СМИ появилось сообщение о грядущей отставке Александра Фрикеля с поста заместителя министра строительства и ЖКХ Омской области. Сайт «Новый Омск» назвал это следствием конфликта чиновника с