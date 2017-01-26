В облправительстве официально подтвердили отставку Фрикеля

Как сообщил «СуперОмску» начальник главного информуправления региона Станислав Сумароков, Александр Фрикель ушел в отставку по собственному желанию. Документы о его увольнении находятся на оформлении.

Ранее в СМИ появилось сообщение о грядущей отставке Александра Фрикеля с поста заместителя министра строительства и ЖКХ Омской области. Сайт «Новый Омск» назвал это следствием конфликта чиновника с вице-губернатором Станиславом Гребенщиковым. Хотя сам Гребенщиков в комментарии «СуперОмску» назвал это предположение глупостью.