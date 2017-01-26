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14:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин: «В Казани ведется системная работа в сфере ЖКХ»

Благодаря экономии средств в прошлом году в программу капремонта дополнительно были включены 7 домов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 января, Алсу Сафина). В 2016 году благодаря экономии средств по итогам реализации программы капремонта жилых домов дополнительно было отремонтировано 7 объектов, а в 31 доме, участвовавшем в программе, выполнены дополнительные работы. Об этом мэру Казани Ильсуру Метшину доложил заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин, подводя итоги прошедшего года.

Докладчик напомнил, что в 2016 году по программе капремонта капитально отремонтировано 165 многоквартирных домов на общую сумму 1,45 млрд руб. «В прошедшем году получена экономия средств в размере 45,3 млн руб. За счет этого в программу и были включены дополнительные объекты», — добавил И. Гиниятуллин. В качестве примера он привел восстановленный дом № 7 по ул. Озеро Лебяжье, который расположен на берегу озера Глубокое. Там, в частности, был укреплен береговой откос под этим и соседними домами на сумму 10,7 млн рублей. В домах №№ 1, 9 на ул. Новаторов восстановлена несущая способность фундаментов, целостность стен на общую сумму 18 млн рублей.

В этом году планируется капитально отремонтировать 244 дома, в 2018-м — 270, в 2019-м — 291. Как пояснил И. Гиниятуллин, это предварительные цифры, программа будет меняться с включением в нее мероприятий по переводу домов на индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, в прошлом году был проведен текущий ремонт в 1044 многоквартирных домах на сумму 523,34 млн рублей.

Говоря о социальных объектах, замруководителя Исполкома напомнил, что было отремонтировано 17 школ на сумму 415,08 млн рублей и 3 детских сада на сумму 87,06 млн руб. По программе «Доступная среда» в 3 школах и 2 детских садах Казани проведены мероприятия по созданию «безбарьерной» среды, а в школе № 78 Приволжского района установлен лифт.

Также в прошлом году отремонтированы 3 подростковых клуба, а за 2 года реализации программы — 8, комплексно благоустроено 5 дворовых территорий, охвативших 25 многоквартирных дома.

Кроме того, по словам докладчика, впервые в Казани в эксплуатацию АО «Татэнерго» передано 205 участков бесхозных тепловых сетей суммарной протяженностью 25 км. И. Гиниятуллин также отметил, что АО «Казэнерго» в прошлом году выполнило реконструкцию более 12 км сетей. «За последние несколько лет удалось решить ряд проблемных вопросов теплоснабжения. Построен новый тепловод Южно-Промышленной зоны. Переложены ветхие тепловоды по улицам С. Сайдашева, Красного Пожарника в Старо-Татарской слободе, изменена внутриквартальная схема теплосетей по ул. Короленко Ново-Савиновского района. Построена блочно-модульная котельная в Военном городке-32», — рассказал замруководителя Исполкома.

Он также привел данные о работе системы «Открытая Казань», которая функционирует в течение пяти лет. За это время обработано свыше 1,5 млн заявок от жителей города. Как отметил И. Гиниятуллин, сейчас в этой системе 23 управляющих организаций, 220 подрядных организаций и 5 основных ресурсоснабжающих предприятий.

Он рассказал о том, что комитетом ведется работа по сокращению сроков оказания муниципальной услуги по признанию жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Сейчас нормативный срок оказания услуги — 30 дней, по факту это происходит в течение 25 дней. Задача — довести рассмотрение и принятие решения до 20 дней. В прошлом году на заседаниях Городской межведомственной комиссии были рассмотрены 197 заявлений на получение муниципальной услуги.

Также в прошлом году в ходе инвентаризации муниципального жилищного фонда было выявлено 44 пустующих и незаконно занятых муниципальных помещения. За три года количество таких помещений составило 261. 88 из них отремонтированы.

В ходе совещания об итогах деятельности за 2016 год также отчитался председатель Управления жилищной политики Марсель Абдулхаков.

«В Казани ведется системная работа в сфере ЖКХ. После сельского хозяйства это самая сложная отрасль. Но если в селе из-за погодных условий работа ведется в зоне рискованного земледелия, то в сфере ЖКХ — в условиях постоянных изменений в федеральном законодательстве», — подчеркнул мэр столицы РТ Ильсур Метшин, комментируя итоги работы в 2016 году.

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