Ион Чебан отказался от должности советника по вопросам внутренней политики, но остается пресс-секретарем президента РМ

«Национальный орган по неподкупности установил несовместимость между должностями муниципального советника и советника президента. В этих условиях, а также после консультаций с гражданским обществом и коллегами, мы решили это исправить. Я останусь исполнять те же обязанности в Аппарате президента, и буду возглавлять фракцию ПСРМ в МСК. Не важно, как называется должность, важно то, что мы делаем. Концептуально ничего не изменится», — прокомментировал Ион Чебан свое решение в социальной сети.

Отставку Чебана приняли вчера, 25 января.