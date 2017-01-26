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15:58 (мск), источник: Actualitati.md

Ион Чебан отказался от должности советника по вопросам внутренней политики, но остается пресс-секретарем президента РМ

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Ион Чебан отказался от должности советника по вопросам внутренней политики президента РМ. Соответствующий декрет президента будет завтра опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова.

Источник: Actualitati.md

«Национальный орган по неподкупности установил несовместимость между должностями муниципального советника и советника президента. В этих условиях, а также после консультаций с гражданским обществом и коллегами, мы решили это исправить. Я останусь исполнять те же обязанности в Аппарате президента, и буду возглавлять фракцию ПСРМ в МСК. Не важно, как называется должность, важно то, что мы делаем. Концептуально ничего не изменится», — прокомментировал Ион Чебан свое решение в социальной сети.

Отставку Чебана приняли вчера, 25 января.

Напомним, Ион Чебан являлся депутатом парламента с 2011 по 2015 год, после он ушел в Муниципальный совет, возглавив там фракцию Партии социалистов. Чебан был назначен советником президента по вопросам внутренней политики и пресс-секретарем главы государства 26 декабря 2016 года.

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