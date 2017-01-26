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14:50 (мск), источник: Tengrinews

Сапарбаев застрял на трассе во время проверки состояния дорог

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев объездил самые отдаленные поселки региона, чтобы оценить проходимость дорог, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что глава региона посетил такие отдаленные села, в которые руководители управлений стараются лишний раз не ездить даже летом. Аким области проехал по труднопроходимым в зимний период участкам дорог, проверив качество работ спецорганизаций, занимающихся их расчисткой.

За несколько дней, несмотря на непогоду, он успел объехать три населенных пункта на служебном авто — город Эмба Мугалжарского района, село Хазретовка Мартукского района и село Тассай Хромтауского района.

В последней поездке дорога, на которую в обычных условиях должно уходить чуть больше часа, заняла три часа времени, и отчет акима сельского округа перед населением, который был запланирован на 15.00, был начат на несколько часов позже.

В ходе совещания Бердыбек Сапарбаев заверил сельчан, которые ежегодно оказываются в затруднительном положении из-за непогоды, что расчистка дороги от снега будут проводиться регулярно.

«Мы приехали сегодня к вам, несмотря на метель и плохую дорогу, для того, чтобы внимательно выслушать и узнать, какие проблемы вас волнуют, сообща найти пути их решения», — сказал аким области.

Напомним, последние дни в Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение, из-за снега, метели и ограниченной видимости сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз (92−257 километры, участок от города Эмба до города Шалкар).

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