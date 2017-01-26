Сапарбаев застрял на трассе во время проверки состояния дорог
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев объездил самые отдаленные поселки региона, чтобы оценить проходимость дорог, передает Tengrinews.kz.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев объездил самые отдаленные поселки региона, чтобы оценить проходимость дорог, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что глава региона посетил такие отдаленные села, в которые руководители управлений стараются лишний раз не ездить даже летом. Аким области проехал по труднопроходимым в зимний период участкам дорог, проверив качество работ спецорганизаций, занимающихся их расчисткой.
За несколько дней, несмотря на непогоду, он успел объехать три населенных пункта на служебном авто — город Эмба Мугалжарского района, село Хазретовка Мартукского района и село Тассай Хромтауского района.
В последней поездке дорога, на которую в обычных условиях должно уходить чуть больше часа, заняла три часа времени, и отчет акима сельского округа перед населением, который был запланирован на 15.00, был начат на несколько часов позже.
В ходе совещания Бердыбек Сапарбаев заверил сельчан, которые ежегодно оказываются в затруднительном положении
«Мы приехали сегодня к вам, несмотря на метель и плохую дорогу, для того, чтобы внимательно выслушать и узнать, какие проблемы вас волнуют, сообща найти пути их решения», — сказал аким области.
Напомним, последние дни в Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение,