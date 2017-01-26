Вице-губернатор Казанская объяснила причины своей отставки

26 января в ходе открытия ветеринарной клиники в Кировском районе она сообщила об этом корреспонденту «Фонтанки». Причиной отставки стали семейные обстоятельства. «В январе будет 5 лет, как я занимаю эту должность, пора уже заняться семьёй», — отметила она.

Казанская опровергла информацию о том, что причиной ее отставки стали конфликты в медицинской среде. «Если бы велись какие-то войны, у меня был бы побитый вид», — заключила она. Также чиновница отказалась сообщать, кто может занять ее должность.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что Ольга Казанская написала заявление об отставке. Предполагалось, что причиной стали конфликты с фармацевтическим бизнесом, который настаивал на приватизации «Петербургских аптек», а также с рядом главврачей петербургских больниц.